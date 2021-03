L’Ema ha deciso: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace”

Parla Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’agenzia europea del farmaco Ema: “Il nostro Comitato sulla farmacovigilanza Prac è arrivato a una conclusione nella revisione dei casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. È una conclusione scientifica e chiara: questo è un vaccino sicuro ed efficace. I benefici del vaccino AstraZeneca nel proteggere le persone da Covid-19 e dal rischio di associato di morte e ospedalizzazione superano i possibili rischi”.

Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo la sospensione del vaccino Astrazeneca, decisa da diversi Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Italia e Francia, tra i primi) tra lunedì pomeriggio e martedì mattina (come la Spagna), l’Agenzia Europea del Farmaco ha sciolto le riserve. Dopo alcuni giorni di analisi, confronto tra i dati e riflessioni, l’Ema ha dato (nuovamente) il via libera al prodotto anglo-svedese. La campagna vaccinale europea (quindi anche italiana) riprenderà e ripartirà con tutte quelle ritirate e lasciate in frigorifero in attesa della valutazione finale arrivata nel pomeriggio di oggi, con la conferenza stampa delle 17 (posticipata di un’ora rispetto alle indicazioni iniziali).

Astrazeneca, arriva il nuovo via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco

La valutazione da parte dell’Ema è iniziata martedì dopo le segnalazioni pervenute, prima di tutto, dalla Germania. Si parlava, come comunicato anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza, di alcuni casi di trombosi segnalati dal Paul Ehrlich Institut su pazienti che avevano ricevuto il vaccino Astrazeneca tra i 4 e i 16 giorni precedenti. E l’Ema, anche in base ai dati, è stata chiamata a valutare le eventuali correlazioni. Dopo due lunghi giorni, la decisione è arrivata e, come già sottolineato dalla direttrice esecutiva Emer Cooke nella conferenza stampa di martedì pomeriggio, il rapporto tra benefici e rischi pendeva (e pende) di gran lunga sui benefici.

Le parole di Draghi prima della decisione dell’Ema

“La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Qualunque sia la decisione dell’Agenzia Europea del Farmaco – ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della sua visita a Bergamo in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime Covid in Italia – la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti”

(foto: IPP/picture alliance)