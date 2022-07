Dopo i negazionisti del Covid, arrivano quelli della siccità: lanciato l’hashtag “Rubinetti Aperti”

Ci sono stati (e ci sono ancora, probabilmente) i negazionisti del Covid-19, quelli della guerra in Ucraina. Ora è emersa un’ulteriore categoria: i negazionisti della siccità. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag “Rubinetti aperti”, che oltre ad attrarre molti (discutibili) seguaci, ha generato anche parecchie critiche.

Per fronteggiare la grandissima emergenza idrica che sta tenendo l’Italia nella morsa, la bozza di decreto allo studio del Governo ha previsto persino un commissario straordinario: il provvedimento non è ancora stato esaminato dal Consiglio dei ministri. È necessario, infatti, che tutte le Regioni interessate dichiarino lo stato d’emergenza. Per ora è stato dichiarato da Lombardia ed Emilia Romagna, mentre è in via di approvazione in Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nonostante la criticità della situazione, c’è chi sui social porta avanti una “battaglia” volta a negare questa emergenza. Probabilmente, l’hashtag “Rubinetti aperti” è frutto anche di una provocazione: i troll, come ben si sa, sono sempre pronti a scatenarsi. Tuttavia, molti dei tweet sono reali: un fatto che, oltre a generare rabbia, deve portare anche a riflettere sulla diffusione della disinformazione sui social. Eccone alcuni:

Dopo una giornata di sole e mare, doccia rigenerante. Ovviamente di almeno mezz’ora. #Rubinettiaperti al massimo ça va sans dire. Saluti agli amici del #MilanoPride2022 che stasera non si laveranno per non sprecare acqua. pic.twitter.com/ECVAh3PCuN — Walter Blanco 🧱🧊⚡️🎯 (@messaggidivita) July 2, 2022

Se il governo ancora non ha disposto l’obbligo di rubinetti smart controllati da remoto e legati alla validità del GP, allora non vedo perché non tenere sempre i #RubinettiAperti. pic.twitter.com/uTXgvpq9Sx — Flavio Tordіnі (@zarlino) July 2, 2022

#RubinettiAperti per fare scorta d’acqua per potersi lavare al ritorno dal lavoro dopo una giornata in officina,prima che questi cialtroni al governo nazionale e al governo regionale(Lombardia nel mio caso) chiudano l’acqua per la nuova balla della #emergenzaidrica . — Beppe Contardi 🇷🇺 (@BeppeContardi) July 3, 2022

Tenuto aperto rubinetto tutta la notte e stamattina l’acqua usciva ancora abbondante!

Conferma che l’emergenza idrica è, come quella pandemica, una montatura di Gates e dei Rotschild

#RubinettiAperti — Gennaro Maria Natale (@Brutos17048738) July 3, 2022

C’è chi ha deciso di attaccare i negazionisti della siccità, utilizzando lo stesso hashtag per contrastarli.

Cervelli chiusi e #RubinettiAperti — Alberto Spinelli (@63_spinelli) July 3, 2022

“Non so se è più scemo quello che ha inventato questa ‘trollata’ o i sovversivi che ci credono e lo fanno davvero”, scrive un utente.

#rubinettiaperti Non so se è più scemo quello che ha inventato questa “trollata” o i sovversivi che ci credono e lo fanno davvero Dovrebbero applicare alcuni articoli del codice penale che parlano di reati contro l’ordine pubblico, per far passare la fantasia a certi personaggi pic.twitter.com/s4uGb8ezQE — MR ESTINZIONE (@MrESTINZIONE) July 3, 2022

“#RubinettiAperti ma che Hashtag imbecille. Piuttosto impariamo anche a chiudere l’acqua mentre ci laviamo i denti e a chiudere l’acqua della doccia mentre ci insaponiamo. #nonsprechiamoacqua”, scrive un altro.