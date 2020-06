La storia della donna multata perché ha abbracciato il figlio

Il Giornale racconta oggi la storia di una mamma di Reggio Emilia a cui i Servizi sociali del Comune hanno tolto il figlio di 9 anni e di un’educatrice di una cooperativa sociale come controllore–e delatore – durante gli incontri protetti tra i due, e dei i carabinieri che, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che notificare alla mamma 400 euro di multa, ma 280 se pagati entro un mese.

La vicenda è stata denunciata da Elisa Fangareggi, presidente di Time4life, una fondazione che si occupa di bambini in condizione di povertà sociale ed economica, la quale sta assistendo sul piano legale la donna, che si è vista togliere il figlio non per particolari rischi di abusi o violenze, ma solo perché ritenuta dai Servizi non adeguata a svolgere le funzioni genitoriali: «Da ragazza madre aveva soltanto chiesto aiuto ai Servizi – ha spiegato la Fangareggi alla Nuova BQ perché non riusciva a conciliare la cura del bambino con i turni di lavoro. Sulla base di una presunzione di inadeguatezza,il bambino le è stato tolto». E ora, sulla base di una fisima igienista la donna rischia di non poter partecipare neanche più agli incontri protetti che si svolgono una volta alla settimana.