Novak Djokovic si conferma padrone indiscusso a Wimbledon: battuto in finale Kyrgios e settimo titolo in bacheca sulla terra di Londra

Novak Djokovic sul tetto di Wimbledon: il fuoriclasse serbo ha vinto in finale contro Nick Kyrgios, arrivato a un soffio dal suo primo titolo sull’erba di Londra dopo aver saltato la semifinale per via dell’infortunio del suo avversario Rafa Nadal. Il match è finito 3-2, con il terzo set conclusosi al tie break. Il serbo conquista il suo settimo titolo sul Centrale, gli stessi di Sampras e Renshaw e a -1 dal recordman Roger Federer a quota 8, mentre l’australiano era alla sua prima finale Slam. Per Djokovic è anche il quarto successo consecutivo a Wimbledon, il 21esimo del Grande Slam, Kyrgios invece non trionfa da quasi 3 anni: l’ultima volta a Washington, sul cemento americano, nell’agosto del 2019.

Djokovic vince Wimbledon per il quarto anno consecutivo: battuto Kyrgios in finale

Negli unici due precedenti tra i finalisti, Djokovic aveva perso entrambe le volte: ai quarti di Acapulco e agli ottavi di Indian Wells, entrambe nel 2017, ed entrambe per 3-0. Ai quarti di finale il fuoriclasse serbo aveva battuto Jannik Sinner rimontando all’italiano due set di svantaggio e dando la sensazione di poter vincere il match a piacimento. In semifinale ha poi battuto in scioltezza per 3-1 il britannico Cameron Norrie. Kyrgios si è invece trovato sul centrale saltando la semifinale contro Nadal: lo spagnolo ha accusato un infortunio agli addominali ed è stato costretto ad annunciare il ritiro: “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. La lesione potrebbe solo peggiorare, non potrei vincere nessuna partita in questa condizioni”.