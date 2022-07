L’infortunio agli addominali costringe Rafa Nadal al ritiro da Wimbledon: lo spagnolo, che aveva vinto i quarti di finale contro Taylor Fritz nonostante il dolore e gli inviti di suo padre a dare forfait, ha annunciato ai cronisti: “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. La lesione potrebbe solo peggiorare, non potrei vincere nessuna partita in questa condizioni”. I media spagnoli parlano di una lesione di sette millimetri. “Ieri ho sofferto – ha aggiunto – non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste. Ieri mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”.

Nadal è davvero infortunato: si ritira da Wimbledon, in finale ci va Kyrgios

Avrebbe dovuto disputare la semifinale contro l’australiano Nick Kyrgios, che di conseguenza accede direttamente alla finalissima del Grande Slam sul prato di Londra. “La lesione – ribadisce l’asso spagnolo – potrebbe solo peggiorare, non posso rischiare di rimanere lontano dai campi per 2-3 mesi. È una decisione dura, ma devo convivere con questa situazione”. Sul tema si era pronunciato ieri attraverso alcune storie Instagram Fabio Fognini, instillando il dubbio sulla reale entità dell’infortunio di Nadal nel match contro Fritz. “Sicuro… Ragazzi smettetela di credere a tutto quello che leggete, per favore!”, aveva scritto l’azzurro commentando la notizia.

Dopo che diverse testate avevano ripreso le sue parole ha provato a correggere il tiro: “Cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che mai e poi mai ho fatto riferimento a un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere. È ora di smettere di scrivere e riportare tutto ciò che volete in maniera sbagliata. Detto ciò auguro a Rafa e al suo team in bocca al lupo per questo finale di Wimbledon”.