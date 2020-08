Ieri la giunta regionale della Sardegna guidata da Christian Solinas ha pubblicato un’ordinanza con cui ha riaperto le discoteche nell’isola ma con una severissimAHAHAH regolAHAHAHAH: ci dovranno essere due metri di distanza tra gli utenti.

In questo video pubblicato su Instagram possiamo ammirare come viene rispettatAHAHAHA la regolAHAHAHA:

La Stampa invece spiega come vanno le cose “dal di dentro”:

Il deejay ci prova, ma al terzo annuncio persino a lui scappa da ridere: «Ragazzi, divertitevi in sicurezza. Mantenete le distanze». In pista però fanno finta di non sentire: si salta, ci si abbraccia e come tradizione vuole si conoscono persone nuove. I ragazzi che ballano sotto la luna, in queste giornate di stelle cadenti, si divertono senza pensare troppo ai rischi o all’incubo del coronavirus. Tra i divani e il bancone del bar in tanti si corteggiano: i maschi inseguono, le femmine spesso respingono, ma questo con le regole sul distanziamento c’entra poco niente. E allora dalla consolle rinnovano l’invito: «Facciamo in modo che questa serata non sia rischiosa. Evitate gli assembramenti». Ma al buio parlare di distanze, di precauzioni, sembra quasi un paradosso: «Direi che è impossibile – dice Andrea, arrivato da Milano insieme alla famiglia e ai cugini per due settimane in Costa Smeralda – Per me questa è la prima serata in discoteca, ma è anche l’ultima. Io ho paura».