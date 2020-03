Coronavirus: la bufala della disinfestazione con gli elicotteri come in Cina

Da qualche ora gira su Whatsapp, a quanto pare nel territorio di Rovigo, un messaggio che annuncia una disinfestazione con gli elicotteri “come in Cina” per il Coronavirus. Si tratta di una bufala. E alcuni su Twitter se ne erano già accorti. Il testo del messaggio inoltrato: “Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com’è c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare. Fate girare sms”.

La bufala è naturalmente arrivata in tutte le città e anche a Roma, visto che (volutamente) non è stata inserita alcuna indicazione geografica nel messaggio. Ma si segnalano gli stessi messaggi anche a Torino, Bergamo, Monreale, Campobasso, la Sicilia e l’Abruzzo.

Per la cronaca, le disinfestazioni di massa a Wuhan ci sono state, ma non risulta che siano stati usati elicotteri. Il People’s Daily China ha pubblicato foto e video su Twitter.

Leggi anche: Le multe e le sanzioni per chi non rispetta il DPCM sul Coronavirus