Dopo l’annuncio di voler abbandonare il Movimento 5 Stelle per alcuni dissidi con i vertici e in particolare con il presidente Giuseppe Conte, si erano fatte largo diverse voci che vedevano Dino Giarrusso sempre più vicino alla Lega. L’eurodeputato ed ex Iena ha negato però di voler entrare nel partito di Matteo Salvini, anche se non sarebbero mancati contatti negli ultimi tempi con altre forze politiche. Nel mirino ci sono le regionali in Sicilia, alle quali Giarrusso – catanese – vorrebbe presentarsi come candidato, forte delle 117 mila preferenze ottenute nel 2019 nella circoscrizione Sud e isole. “Da quando ho raccontato alcune verità scomode e dolorose riguardanti il M5S – ha detto l’eurodeputato – si è scatenata una macchina del fango contro di me, quotidiana e continua, ben pilotata da chi dovrebbe essere guidato dall’onestà e invece è evidentemente in malafede e mosso solo dalla sete di potere e di poltrone”.

Giarrusso smentisce le voci che lo vedono vicino alla Lega: “Macchina del fango contro di me”

“Dino Giarrusso fra le braccia di Salvini? Nessuna sorpresa, evidentemente avrà trovato i valori che cercava e che non avrebbe mai potuto trovare nel Movimento 5 Stelle” avevano commentato fonti M5S in Parlamento europeo all’Adnkronos sulle voci di una ‘trattativa’ tra l’ex grillino e il leader della Lega per approdare nel gruppo ‘Identità e Democrazia’, dove siedono gli europarlamentari leghisti. Giarrusso aveva detto del Movimento che ha una “gestione feudale in Sicilia” e che ci sono “poltronari pronti a piazzare se stessi e i propri familiari grazie al M5S”, i quali “farebbero bene ad ammettere il proprio disegno di far politica a vita, anziché gettare fango su di me e su chi ha sempre rispettato i valori fondativi del Movimento”.