Dino Giarrusso e i centri per l’impiego che danno lavoro in nero

In questo video pubblicato su Twitter da Stefano Esposito del Partito Democratico ammiriamo il candidato del MoVimento 5 Stelle a Roma Gianicolense Dino Giarrusso che spiega come, secondo lui, funzionano i centri per l’impiego: “Molte persone mi vengono a dire: ‘Fate un servizio sui centri per l’impiego, io lavoro in Sicilia, Basilicata, Trentino, in vari posti’. Sa cosa succede? Vengono delle persone a prendersi la disoccupazione e gli stessi impiegati del centro per l’impiego gli dicono che c’è un lavoro da fare da una parte. Si mettono d’accordo, chi offre il lavoro dà una piccola stecca all’impiegato del centro per l’impiego, quello lì si prende una piccola stecca dal lavoratore, dà la disoccupazione con una mano e con l’altra gli dà un lavoretto in nero. Avete idea di come funzionino oggi i centri per l’impiego? Costano circa due miliardi di euro”.