“Dimmi te se devo stare la domenica a parlare di Putin”: il fuorionda di Salvini da Lucia Annunziata | VIDEO

Voleva trascorrere una domenica pomeriggio differente. Sempre in televisione, ma con un tema libero fatto di elenchi per cercare di attirare – a 20 giorni dal voto – quanto più consenso elettorale possibile. Invece il leader della Lega, ospite in collegamento di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, si è ritrovato nel mezzo di una serie di domande per chiarire i rapporti del suo partito con la Russia di Vladimir Putin. E mentre in studi si parlava proprio di questo (alla presenza di Annalisa Cuzzocrea e Fiorenza Sarzanini), il fuorionda di Matteo Salvini – pensando, probabilmente, che il suo microfono fosse spento – ha mostrato tutto il suo malumore.

Fuorionda di Salvini a #mezzorainpiu: “Dimmi te se uno deve stare la domenica pomeriggio a parlare di Putin”. pic.twitter.com/zuLeWmvBtQ — Massimo Falcioni (@falcions85) September 4, 2022

Fuorionda Salvini da Lucia Annunziata su Putin

Il video pubblicato da Massimo Falcioni di TvBlog ha immortalato proprio quegli istanti. In studio si stava parlando delle sanzioni alla Russia – con il leader della Lega che aveva appena ribadito la sua contrarietà per via degli effetti sui costi dell’energia in Italia – e sullo sfondo si sente il fuorionda Salvini sul tema dei rapporti tra il suo partito e Russia Unita, il partito a sostegno del capo del Cremlino:

“Dimmi te se uno deve stare la domenica pomeriggio a parlare di Putin”.

Il tema è di stretta attualità, e Lucia Annunziata – dopo aver udito quello sfogo “fuorionda” – si rivolge proprio al segretario del Carroccio invitandolo a palesare il suo pensiero in diretta:

“Vuole condividere con noi i suoi malumori?”.

E Salvini risponde iniziando a sciorinare la classica lista delle cose di cui – secondo lui – gli italiani vorrebbero parlare in televisione:

“Chi è a casa vorrebbe capire cosa facciamo tra venti giorni quando saremo al governo, invece stiamo a parlare di Salvini amico di Putin. Gli italiani vogliono parlare di lavoro, di scuola, voi state qua a parlare di Russia, sarà mica normale. Prendo atto del fatto che i primi venti minuti sono stati su Salvini amico di Putin e sul gas”.

Ovviamente, come sottolineato da Lucia Annunziata nella sua contro-replica, in vista di un futuro governo di centrodestra è normale che ci sia grande attenzione anche sul posizionamento internazionale di uno dei partiti che formano la coalizione che dovrebbe guidare il Paese per i prossimi 5 anni. Soprattutto nel bel mezzo di uno scenario di crisi e di guerra.