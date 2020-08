«Dimmelo in faccia terrone»: il video di Gattuso e il collaboratore di Inzaghi

In questo video tratto da Napoli-Lazio di ieri si vede Rino Gattuso che si rivolge a un collaboratore di Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, per chiedergli di ripetere l’insulto “terrone” che gli avrebbe rivolto precedentemente. Dopo il fischio finale è scattata una piccola rissa nei pressi della panchina della Lazio e l’allenatore degli azzurri ha litigato con Adriano Bianchini, collaboratore del preparatore atletico della Lazio. Poi è intervenuto il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare a sedare gli animi.

“Terrone? Vieni, vieni!

Adesso me lo devi dire in faccia ‘terrone’!” Quanto cazzo gasi Ringhio! 💙#NapoliLazio#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5ABnP4trEJ — OsiVEN (@pasqualecaso92) August 1, 2020

Subito dopo Inzaghi davanti alle telecamere ha parlato del grande nervosismo che s’è visto al San Paolo tra i giocatori del Napoli e della Lazio nei minuti finali. E ha subito stemperato i toni: “Non volevamo finire quarti, sapevamo che l’Atalanta stava perdendo e volevamo arrivare terzi, c’era un po’ di nervosismo. Con Gattuso non c’è alcun problema, anche se non ci siamo ancora incontrati. Capitano queste cose. In queste giornate si sono visti tanti scambi di opinioni. C’era stato qualcosa tra un suo collaboratore e un mio collaboratore, ma sono cose che si risolvono a fine partita. Sono scene che non si dovrebbero vedere ma in campo accade, mi è successo altre volte”.

