Il video del carabiniere picchiato a Castellammare di Stabia

Un carabiniere 37enne l’altra notte è stato selvaggiamente picchiato nel centro di Castellammare di Stabia al punto da essere ricoverato per trauma cranico. Gli uomini dell’Arma guidati dal tenente colonnello Francesco Novi hanno individuato quattro componenti del gruppo, si tratta di un minorenne (17 anni) e tre maggiorenni (19, 22 e 27), due dei quali pregiudicati, che pare non siano legati ai clan della zona. Tutti dovranno rispondere di lesioni personali pluriaggravate e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La quinta persona finita in cella, invece, è collegata solo indirettamente all’aggressione, si tratta infatti della perrsona che approfittando del fatto che la vittima fosse svenuta, gli ha rubato il borsello. Le indagini però continuano perché restano da individuare gli altri partecipanti al pestaggio.

Il militare, che è in condizioni stabili, ha riportato tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo. Dovrà restare in osservazione per le prossime 48 ore e ne avrà per 25 giorni. Il carabiniere, un 36 enne siciliano di stanza nella stazione di Gragnano (Napoli), era fuori servizio e stava passeggiando con la moglie e il fratello sul lungomare di Castellammare di Stabia, quando la sua attenzione è stata richiamata da una lite che stava accendendo gli animi di due scooteristi all’1,30 vicino alla Villa Comunale. Nonostante fosse passata la mezzanotte, il centro cittadino era affollato come in pieno giorno. Il carabiniere non ha esitato a intervenire per riportare la calma quando ha visto che il litigio stava assumendo toni sempre più accesi e stava per degenerare. A quel punto si è qualificato e ha cominciato a raccogliere gli estremi dei presenti e le immagini con il telefonino per ricostruire la dinamica del tamponamento. È stato allora che il carabiniere è stato investito alle spalle da uno dei due scooter e, contemporaneamente, aggredito da sei o sette giovani che lo hanno picchiato selvaggiamente con pugni, calci e colpi di casco alla testa. Già stordito, si è accasciato al suolo quando gli hanno scagliato addosso un tavolino in alluminio di un bar vicino.