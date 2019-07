È in corso, da questa mattina, un’operazione della Digos di Torino nell’ambito della destra oltranzista, con diverse perquisizioni di abitazioni e sedi di militanti d’area di Torino e Ivrea. Il blitz è scattato nella sede cittadina di Legio Subalpina, in corso Allamano, nelle abitazioni di militanti di Forza Nuova e di rappresentanti del gruppo di estrema destra Rebel Firm di Ivrea. Un controllo dopo quello dello scorso 20 giugno nella sede torinese di Forza Nuova, la sede di Rebel Firm e le case di quattro militanti tra Torino e Cuneo. Luigi Cortese, coordinatore cittadino di Forza Nuova, era stato denunciato per apologia di fascismo.

Le perquisizioni della Digos a Forza Nuova e Rebel Firm tra Torino e Ivrea

Tra i gruppi perquisiti questa mattina c’è anche l’ultimo arrivato in città, la Legio Subalpina di corso Allamano, centro di estrema destra di origine milanese inaugurato a marzo anche a Torino con una festa che aveva portato interi bus di militanti dal capoluogo lombardo. Durante l’operazione era stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale come mazze da baseball e 25 scudi in plexiglass recanti emblemi di estrema destra.

Sono dieci le perquisizioni che la polizia sta eseguendo da questa mattina all’alba nei confronti di altrettanti militanti dell’area di estrema destra, appartenenti a Forza Nuova, ai Rebel Firm di Ivrea, nel torinese, e alla compagine tornese d’area skinhead ‘Legio Subalpina’. L’operazione ad opera della Digos insieme a personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che verrà estesa anche alla sede di quest’ultimo sodalizio, costituisce l’esito di ulteriori approfondimenti investigativi condotti dalla Digos di Torino nei confronti di alcuni attivisti di Forza Nuova indagati per apologia di fascismo e sfociata lo scorso 20 giugno in analoghe perquisizioni che hanno interessato anche la sede forzanovista torinese e quella di Rebel Firm.

