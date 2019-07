L’incendio nel deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese

Un incendio in un deposito di rifiuti speciali si è sviluppato questa mattina intorno alle 5 in una ditta di Settimo Milanese. Si tratta di un deposito di rifiuti speciali in via Sabin, con un capannone di circa 1400 metri quadrati andati completamente in fiamme. Sul posto sono arrivate 10 squadre dei vigili del fuoco con una cinquantina di uomini, due ambulanze del 118 e squadre della polizia. Al momento non ci sono feriti.

L’incendio segue alla lunga serie di roghi in depositi di rifiuti che hanno colpito Milano e l’hinterland negli ultimi mesi: l’episodio più eclatante nell’ottobre scorso in via Chiasserini, zona Bovisa, quando la città fu invasa per giorni dall’odore acre dei rifiuti bruciati; per quell’episodio la procura aprì un’inchiesta che a febbraio portò a 15 arresti e ad accertare l’ombra della criminalità organizzata sul business dello smaltimento