«Come si fa la differenziata da voi a Roma?»

Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro, storiche componenti della Tv delle ragazze, trasmissione di Raitre recentemente tornata in onda, hanno pubblicato un meraviglioso video su Facebook in cui spiegano come funziona la raccolta differenziata a Roma. Nello sketch le due si ingegnano a dividere i rifiuti per differenziarli davanti a un gruppo di secchioni completamente stracolmi di immondizia. Il videosketch è intitolato “La Grande Monnezza”, ma anche “La differenziata delle ragazze” non sarebbe stato poi così male.