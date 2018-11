Di Maio è inferocito come un puma con Toninelli

Un gustosissimo retroscena di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera ci racconta come ha preso Luigi Di Maio il pugno chiuso di Danilo Toninelli dopo l’approvazione del Decreto Genova con condoni e fanghi alla diossina. Spoiler: non benissimo.

E niente: subito dopo l’approvazione del decreto su Genova, Danilo Toninelli — l’amico (ex amico) che ha voluto sistemare alla guida dei Trasporti e delle Infrastrutture— nell’aula di Palazzo Madama si è messo ad esultare in modo scomposto, volgare, indecente. Un cavallaro che vede il suo cavallo vincere in sala corse: agitando il braccio teso, con il pugno chiuso (quanto allo sguardo, vabbè: purtroppo quello di sempre, fisso e indecifrabile).

La descrizione della rabbia di Di Maio è piuttosto gustosa:

Luigi Di Maio è un piccolo puma inferocito. Nessuno sa riferire cosa si siano detti di preciso al telefono con Davide Casaleggio, ma è chiaro che Casaleggio lo ritiene responsabile di aver considerato Toninelli uno in grado di fare il ministro.

Urlando frasi in parte irripetibili — la fonte giura di non averlo mai visto così irritato —DiMaio fa osservare ai suoi che una giornata di potenziale propaganda positiva, con l’approvazione dell’attesissimo decreto per Genova — pur contenente il tremendo gigantesco condono per l’isola di Ischia —si è trasformata nell’ennesima pagina mediaticamente tragica per il Movimento 5 Stelle.