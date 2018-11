Di Maio e il terreno del padre a Mariglianella: quello che non torna

Il Giornale oggi torna sulla vicenda del terreno di Antonio Di Maio a Mariglianella dove ci sono due manufatti “fantasma” e oggi si presenteranno i vigili per verificare lo stato dei luoghi.

Martedì sera, nel salotto di Giovanni Floris, il capo politico dei Cinque stelle ha interrotto il silenzio sul caso degli immobili di Mariglianella, comune in provincia di Napoli a un tiro di schioppo da Pomigliano D’Arco, solo poche parole, insufficienti a dare risposta agli interrogativi posti con gli articoli del Giornale. «I terreni erano dei miei nonni. Che io ricordi ci sono un rudere, una baracca e un deposito per attrezzi.

E poi c’è l’anno di costruzione. Di Maio sostiene che quei manufatti esistano già dal dopoguerra. Potrebbe essere vero. Però risulta strano che gli immobili non siano mai stati censiti né dall’Agenzia del Territorio (ex catasto) né dal Comune in 70 anni. E sembra un’anomalia che gli immobili, già presenti negli anni 50, non siano stati inseriti nell’atto di vendita nel 2000.

Altri dubbi riguardano il materiale con cui sono stati costruiti i manufatti; sembrerebbe di recente costruzione. Il ministro del Lavoro parla dei manufatti ma non fa alcun cenno al campetto di calcetto che ricade nella proprietà della famiglia Di Maio. È una struttura autorizzata o abusiva? Al netto della difesa del vicepremier, il mistero resta.