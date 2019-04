Di Maio & Salvini, la lite è seria: non si seguono più su Instagram

Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini la lite dev’essere molto seria. Perché, come testimonia oggi Il Messaggero, i due non si seguono nemmeno più su Instagram, dove fino a ieri erano amiconi:

I numeri però danno ragione a Matteo Salvini che su Instagram ha 1,4 milioni di follower, mentre Di Maio si deve accontentare della metà (785mila), anche se per fare un confronto credibile servirebbe uno studio più approfondito,incrociando tutti i social e anche il peso dei profili dei followers. Resta però una constatazione: i due non si seguono su Instagram. E da quando il rapporto si è inclinato, la crisi politica si è trasformata anche in una ripicca a colpi di like.