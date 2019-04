Brenda Barnini: la sindaca che cancella i manifesti-fake con Renzi

Brenda Barnini faceva parte della schiera dei fedelissimi di Renzi in Toscana. Alla Leopolda 2013 salì sul palco come nuova promessa della politica e successivamente divenne sindaca di Empoli. Oggi corre per la conferma della poltrona di prima cittadina ma è stata anche vittima di uno scherzo: qualcuno nella notte tra il 24 e il 25 ha attaccato una serie di manifesti che la ritraggono in foto con Renzi. Lei li ha fatti rimuovere:

Quello che vedete sotto è uno dei tabelloni elettorali che qualche burlone si è divertito per tutta la notte a riempire con falsi manifesti del PD con una foto di 5 anni fa di me insieme a Matteo Renzi.

Il burlone ha ovviamente evitato di attaccarli in Piazza della Stazione dove ci sono le telecamere e nei tabelloni davanti a casa mia, ma si è curato di fare il giro di tutti gli altri sparsi per il territorio comunale. Ovviamente sono già stati rimossi ma ci tengo a dire due cose su questo stupido scherzo.

La prima: se non avete altri argomenti per fare campagna elettorale se non parlare di me e del PD vi consiglio di ritirarvi prima del 26 maggio perché per amministrare un Comune servono idee e mi pare scarseggino.

La seconda : se pensate che quella foto mi metta in difficoltà vi sbagliate di grosso perché a differenza vostra ho sempre espresso in modo chiaro le mie idee, fatto scelte non per tornaconto ma per passione e dimostrato con i fatti cosa voglia dire rimanere coerenti con i propri valori.

E quindi miei cari burloni (attenti perché ci sono più telecamere di quelle che credete) vi auguro di trascorrere un bel 25 aprile.

Leggi anche: La falsa intercettazione contro Siri (in realtà è vera)