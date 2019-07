Il miracolo di Di Maio che parla di finanziamenti ai partiti senza dire mai “Lega”

Luigi Di Maio si cimenta oggi in un particolare virtuosismo linguistico su Facebook parlando del finanziamento ai partiti e della commissione d’inchiesta proposta dal MoVimento 5 Stelle senza mai scrivere la parola “Lega” o senza fare il minimo accenno alla storia dei rubli di Savoini:

Oggi c’è la legge SpazzaCorrotti, ma negli ultimi decenni no. Sopratutto è comico che sia il Pd a parlare di finanziamenti (dopo le coop rosse, dopo Mafia Capitale e dopo le indagini della magistratura che ancora coinvolgono i loro vertici). La commissione di inchiesta sui finanziamenti ai partiti serve, va fatta subito e deve riguardare tutti, anche il MoVimento. Nessuno escluso. I cittadini quando votano devono sapere se la forza politica a cui stanno dando il loro consenso fa i loro interessi o quelli di qualcun altro;

riteniamo doveroso garantire la tracciabilità dei soldi che un partito incassa durante una campagna elettorale. Il MoVimento 5 Stelle, sempre con la SpazzaCorrotti, ha obbligato tutti a rendere pubbliche le donazioni che ricevono e su questo non ci si può tirare indietro.

Nello status Di Maio nomina il PD, le coop rosse, Mafia Capitale e tutto l’armamentario ideologico (manca Bibbiano, una piccola dimenticanza) ma non accenna in nessun caso alla Lega o all’alleato Salvini che oggi sono nell’occhio del ciclone. Il tutto per non far arrabbiare l’alleato che ormai comanda in maggioranza. Che virtuosismo, eh?

