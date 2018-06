“Interverremo subito per abolire il Jobs act che ha precarizzato il lavoro, perché il lavoro ci vuole per tutti e deve essere dignitoso, non ci possono essere stipendi da fame”: Luigi Di Maio in un comizio a Catania a sostegno del candidato sindaco del M5S Giovanni Grasso ha annunciato la cancellazione del provvedimento del governo Renzi.

Di Maio e il Jobs Act da abolire

Proprio ieri Di Maio aveva annunciato in una diretta facebook di volere una revisione del Jobs Act: “La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all’economia la dobbiamo ridurre”. Poi è passato ad altre promesse: “Voglio avviare subito i centri per l’impiego con l’aiuto delle Regioni. E se gli assessori regionali si prenderanno loro il merito non è importante, l’importante è realizzare il progetto“. E ha parlato dell’obiettivo del suo ministero: “Il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo e la Lega lo ha capito. Perché se lo ottieni hai dei doveri verso lo Stato. Perché poi arrivano le proposte di lavoro e se lo rifiuti perdi il reddito”.

Per Di Maio il nuovo esecutivo avrà le mani libere: “Al governo ci siamo arrivati dopo 10 anni, per fare un esecutivo che abbia le mani libere. Nell’accordo abbiamo previsto che se commetti un reato grave nella pubblica amministrazione, se ti colgono con le mani nella marmellata non lavorerai mai più nella pubblica amministrazione. E gli agenti provocatori sono nel contratto, roba che doveva fare la sinistra: rifiuti zero e green economy. Prevediamo un’economia circolare”.