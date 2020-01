Di Maio in Sardegna mentre il M5S straperde

Luigi Di Maio era in Sardegna da ieri mentre il MoVimento 5 Stelle ha scelto il silenzio per commentare la sua scomparsa in Emilia-Romagna e Calabria, dimostrando che il detto “La vittoria ha tanti padri, la sconfitta è sempre orfana” è verità assoluta. Racconta oggi Simone Canettieri sul Messaggero:

Non si trova nessuno che parli. A riprova che se la sconfitta è sempre orfana, figurarsi una disfatta di queste dimensioni. Preventivata da settimane, se non mesi. Luigi Di Maio, per esempio, passa la domenica in Sardegna, con la fidanzata Virginia Saba e a metà giornata pubblica la foto della «signora Ignazia» che spegne 107 candeline. Il ministro degli Esteri, nonché capo politico dimissionario, parla solo di coronavirus. Beppe Grillo, che per motivi di salute ha dovuto annullare il tour al via a febbraio, si diletta a discettare di «case sulla luna e su Marte». Alla Camera tutti cercano Vito Crimi per una dichiarazione. Ma il reggente tarda ad arrivare. «Dovrebbe passare nella notte», forse. Non lo farà. Solo oggi commenterà l’esito delle elezioni. La disfatta del M5S in Calabria ed Emilia Romagna è l’unico dato che accompagna la giornata. Al di là del successo scontato di Jole Santelli in Calabria e della vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni.

Max Bugani, uomo forte dei grillini in Emilia Romagna e già braccio destro di Davide Casaleggio, commenta a Il Messaggero: «Lo dico da un anno che è finito un ciclo: sono almeno 14 mesi che metto in guardia tutti. Fermarsi non voleva dire scappare – dice Bugani da sempre a favore di uno stop tecnico a questa competizione – voleva dire usare il cervello e organizzarsi e per ripartire. Gli Stati generali era un dovere farli prima di Waterloo e non dopo».

