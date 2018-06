Di Maio: l’uomo che farà chiudere l’ILVA?

C’è un dossier più urgente degli altri sul tavolo del governo Lega-M5S: il caos generato dal caso ILVA da risolvere il prima possibile. IL Fatto Quotidiano oggi racconta la situazione dopo la mancata firma dell’accordo con MITTAL e le decisioni più urgenti e necessarie da prendere per il neoministro Luigi Di Maio:

La situazione è questa: gli stabilimenti del gruppo che fu dei Riva dovrebbero passare in carico ad ArcelorMittal, che ha vinto la gara indetta dal ministero dello Sviluppo, entro fine giugno.

IL PRIMO OSTACOLO in ordine temporale, però, è anche il più pericoloso: Ilva. Nel contratto si parla di “concretizzare i criteri di salvaguardia ambientale secondo i migliori standard mondiali”e di “un programma di riconversione economica basato sulla progressiva chiusura delle fonti inquinanti”.

Il problema, attualmente, è che non c’è l’accordo tra nuova proprietà e sindacati sugli stipendi (Mittal li vuole tagliare) e i livelli occupazionali (previsti 4mila esuberi).

Anche senza un’intesa, peraltro, dal 1° luglio Mittal potrebbe iniziare a gestire Ilva e procedere alle assunzioni con le modalità che crede, ma non è certo sia una buona idea: “Gli servirà l’esercito per entrare”, ha fatto sapere la Fiom ligure. I tempi sono stretti: l’ex ministro Carlo Calenda ha minacciato “l’esaurimento della liquidità di cassa di Ilva per il 30 giugno” e l’azienda al momento brucia 30 milioni al mese.

È un gran casino e, attorno al capo grillino, più d’uno s’è convinto che alla fine anche la proprietà stia seriamente pensando di lasciar perdere e far chiudere l’Ilva. A quel punto il superministro Di Maio avrebbe subito il suo brand: l’uomo che ha fatto chiudere Ilva.