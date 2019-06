La balla di Di Maio sul governo che non mette soldi per le Olimpiadi

“Il Coni doveva decidere fra tre candidature ma, siccome sono tre forze politiche diverse, ha voluto proporre le Olimpiadi del Nord. Si è creato il caos per un cerchiobottismo ben noto – ha aggiunto – e siccome la situazione è impraticabile lo Stato non ci deve mettere un euro”: Luigi Di Maio il 20 settembre 2018 giurava a tutti in collegamento dalla Cina che la scelta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 era a costo zero per lo stato.

Di Maio ribadiva il tutto anche una settimana dopo, facendo notare che gli oneri dello Stato non erano in discussione: “Non credo alla sostenibilità del progetto, a Torino avremmo aiutato ma Milano-Cortina no”. Una parola sola, insomma.

E infatti, il Fatto Quotidiano, senza nominare Di Maio come suo costume, smentisce tutto:

Le Regioni si sono impegnate per: 211 milioni, la Lombardia; 130 milioni, il Veneto. Poi c’è il Cio. Fin qui tutto bene, ma il 5 aprile scorso, proprio mentre era in corso la prima parte del seminario di confronto fra la Commissione di valutazione del Cio e i rappresentanti della candidatura di Milano e Cortina, di nuovo Giorgetti portò a Milano la lettera con le garanzie finanziarie firmata dal governo italiano. Lettera consegnata personalmente al presidente della Commissione Cio, Octavio Morariu. Quelle garanzie, richieste per investimenti e sicurezza, hanno un costo, stimato in 400 milioni. E hanno avuto un indubbio impatto sulla decisione finale, dato chenon è pensabile assegnare le Olimpiadi a una città senza che lo Stato di riferimento non sia in grado di assumersi gli oneri che gli competono.

