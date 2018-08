«Di Maio, la flat tax è un regalo per i ricchi»

Andrea Roventini, ministro dell’Economia del governo annunciato dal MoVimento 5 Stelle prima delle elezioni successivamente giubilato nel nome dell’accordo con la Lega, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica chiede a Di Maio di mollare la flat tax del Carroccio che è solo un regalo per i più ricchi:

«La flat tax è una riforma completamente scellerata, avrebbe un impatto negativo sui conti pubblici e sarebbe un regalo ai ricchi. Numerosi studi dimostrano che la flat tax comporta sempre un aumento del deficit pubblico, non è vero che si ripaga da sola. Chi lo afferma dice delle bufale: siamo in area no vax, per intenderci. Bisognerebbe aumentare la progressività fiscale non ridurla».

I fautori della tassa piatta sostengono che abbia il cosiddetto effetto “trickle down”: i benefici economici concessi ai più ricchi finiscono per favorire la crescita e dunque tutta la società.

«Il “trickle down” è un’altra delle panzane che sono circolate in economia per diversi anni, alla base del taglio delle tasse fatto negli Stati Uniti da Bush e ora da Trump: l’evidenza empirica dimostra invece che non esiste questo effetto. Semplicemente i ricchi diventano più ricchi e i salari delle classi più basse restano stagnanti. Con effetti negativi anche sulla mobilità sociale che resta bloccata».