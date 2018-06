Di Maio e i sindaci M5S che verranno aiutati dal governo…

Luigi Di Maio dimostra per l’ennesima volta di essere un turista della democrazia nel suo appello al voto per il MoVimento 5 Stelle alle amministrative che si svolgeranno oggi. Il Fatto Quotidiano racconta che il ministro dello Sviluppo e del Lavoro in un video su FB ha detto che i sindaci M5S che verranno eletti in questa tornata avranno l’appoggio del governo:

La miccia della polemica pre-elettorale è un video su Facebook, in cui il capo del M5S fa gli auguri ai candidati sindaci del Movimento: “Spetterà ai loro concittadini decidere se eleggerli, ma questa volta avranno un governo dalla loro parte che li potrà aiutare a risolvere problemi complessi come le crisi aziendali. Avere sindaci 5 stelle significa avere sindaci che potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”.