Di Maio e Casaleggio sono convinti che Rousseau salverà Salvini

Luca De Carolis, che sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa aveva anticipato l’intenzione di portare gli iscritti a Rousseau a votare su Salvini e la Diciotti, oggi scrive che

I rapporti della Casaleggio piovuti sulla scrivania di Di Maio raccontano che tanti elettori e iscritti vogliono lo stop ai giudici, innanzitutto per evitare rischi al governo. “L’ideale sarebbe che il no vincesse di poco”sussurra una fonte di governo. Ovvero che Salvini la scampasse, ma senza ricevere un plebiscito, che trasformerebbe in un trofeo. Ed è un rischio su cui i 5 Stelle hanno ragionato per giorni.

Però ha prevalso l’esigenza di tutelare il capo Di Maio, evitandogli una decisione più che difficile. Mentre Salvini ostenta serenità: “So no tranquillissimo sulvoto in giunta, gli italiani sanno che ho agito per il loro bene”. E un fedelissimo come il ministro all ’Agricoltura Gianmarco Centinaio assicura: “Il voto online del M5S non mette a rischio il governo”.