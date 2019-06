Le spese di Di Maio e Bonafede dal barbiere della Camera (che volevano abolire)

Il Giornale racconta oggi una bella storia che riguarda i cittadini a 5 Stelle Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, che soltanto nel 2013 pubblicavano indignati dossier sulle spese della Camera puntando il dito su dipendenti come i barbieri e i baristi, i quali, secondo loro, percepivano stipendi troppo onerosi per il lavoro che facevano. Ebbene, a distanza di sei anni è successo che Di Maio e Bonafede sono diventati clienti di quel barbiere:

Nei cedolini del vicepremier la trattenuta per «Servizi di barbieria» non manca mai. Nell’ultimo, pubblicato dal leader politico dei Cinque Stelle (risalente a febbraio perché il sistema di rendicontazione grillino è diventato più complicato per evitare nuovi casi di finte restituzioni) si trova la spesa, modesta,perfarsitagliare i capelli dai barbieri della Camera: 36 euro. Poco, anche perché i barbieri sono dipendenti del Parlamento quindi il loro reddito (che arriva a 136mila euro l’anno) non dipende dal fatturato della bottega che può quindi tenere i prezzi bassi: 15 euro un taglio, 8 euro la barba, 6 euro la frizione extra.