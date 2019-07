Dibba il Sommergibile riemerge per sciacallare su Di Maio e sulla TAV

Alessandro Di Battista, raccontavano qualche tempo fa i militanti M5S romani, era soprannominato Dibba il Sommergibile per la tendenza a inabissarsi quando c’era da prendere qualche decisione. Ieri Dibba il Sommergibile è riemerso per condividere il post di Nicola Morra sulla TAV e schierarsi quindi contro Di Maio che di fatto ha avallato la resa del governo sull’opera. Racconta Giovanna Vitale su Repubblica:

L’anatomia di un divorzio che rischia di far esplodere il Movimento. Con l’aiuto di Salvini, attestato per tutto il giorno sulla linea dura: «Nessuna tolleranza per teppisti e delinquenti». E a poco serve che a metà pomeriggio il Blog delle Stelle annunci la mozione parlamentare per stoppare l’alta velocità: «No a progetti vecchi, inutili e dannosi».

Con un lungo post su Fb il senatore Nicola Morra ammonisce: «Non c’è alcuna penale per la rescissione. La Tav non serve ai cittadini. Potrebbe servire a imprese e banche d’affari. Serve sicuramente al Partito (unito e senza frontiere, trasversale, transnazionale) delle Grandi Opere. A questo io non ho mai aderito». Subito condiviso da Di Battista: «La penso esattamente come lui», scrive il frontman grillino. Per poi chiosare, a chi gli chiedeva un tornare per correggere la linea di Di Maio: «Tornerò in primissima linea solo dopo libere elezioni. Prima non accetterò nessun incarico».