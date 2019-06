Di Battista-Paragone, l’asse contro Di Maio

Gianluigi Bombatomica Paragone e Alessandro Di Battista costituiscono un asse nel MoVimento 5 Stelle contro Luigi Di Maio. Lo racconta oggi Federico Capurso su La Stampa, spiegando che i grillini cominciano a temere per la tenuta del governo al Senato:

In un partito come il Movimento, anche i punti di vista diversi, però, vengono spesso considerati pericolosi. E al Senato i «cani sciolti» – così li chiamano i collaboratori di Di Maio – sono otto. Abbastanza per far cadere il governo. Ci sono Elena Fattori e Paola Nugnes, ormai ai margini del gruppo, e poi lo stesso Mantero, Virginia La Mura e Lello Ciampolillo, considerati invece poco affidabili. Sono stati annotati come troppo indipendenti, infine, Primo Di Nicola, Nicola Morra e Gianluigi Paragone. Tra questi, è Paragone a fare più paura.

Insomma, nel M5S sono talmente terrorizzati da aver paura di questo tizio qui:

E già farebbe ridere così. Se non fosse che c’è di più. Ovvero che lui e Di Battista vengono considerati gli unici in grado di dare vita a una rivolta interna contro Di Maio.

L’asse con Dibba – secondo quanto sostengono i “mandarini” del leader – è stato già stretto. L’immagine dei due che vanno via insieme in motorino, dopo il vertice dello stato maggiore M5S indetto per analizzare la catastrofe delle Europee, è il simbolo di questa nuova fronda.

Una corrente ancora in costruzione, ma che avrebbe già radunato i favori di numerosi parlamentari, anche tra quelli che prima non si riconoscevano nel Movimento troppo “di sinistra” voluto da Fico:

Non è sfuggito il lavorio di Paragone per contestare Di Maio durante le assemblee interne e a mezzo stampa. Così come quello più nascosto, per accrescere la propria visibilità: «Abbiamo notato quanto ha investito per sponsorizzare le sue pagine sui social network negli ultimi due mesi», fanno notare dai piani alti del Movimento. Ed è per questo che le apparizioni di Paragone in tv sarebbero state limitate.