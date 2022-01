“Draghi per me non capisce nulla di politica. Tra l’altro, poco anche di economia”, è l’attacco di Alessandro Di Battista, ospite di Cartabianca su Raitre, nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi in un botta e risposta con Paolo Mieli. “Vorrei che facesse il nonno a Città della Pieve”, ha aggiunto il pasdaran ex grillino, citando le parole dello stesso premier in occasione della conferenza stampa di fine anno da Palazzo Chigi, quando si definì “un nonno al servizio delle istituzioni”, parole che fecero intendere a molti una sua eventuale disponibilità a salire al Quirinale. “Io ero contrario dal primo giorno al governo Draghi – prosegue Di Battista – il governo dell’ammucchiata. Per me le elezioni sono l’alternativa migliore. Negli ultimi mesi si sono pavoneggiati per la supremazia dell’Italia nella gestione della pandemia, ma abbiamo una situazione da terzo mondo. Basti pensare ai tamponi. Draghi non capisce nulla di politica e secondo me capisce poco di economia”.

la fiera del disagio pagata da noi contribuenti…e solo per chiamarsi Berlinguer pic.twitter.com/8M6g2gR0RT — Charles de Batz de Castelmore – Conte d’Artagnan (@conteDartagnan) January 12, 2022

Di Battista dice che Draghi “capisce poco di economia”

Di Battista mette in discussione le competenze in materia di economia di Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, dall’alto della sua gaffe storica sul Franco CFA a Che tempo che fa, quando parlò di “furto” spiegando come il tasso di cambio della moneta usata in 14 stati africani fosse garantito dalla Banca centrale francese. La scena ricorda anche l’episodio in cui Laura Castelli, ex viceministro dell’Economia, nel novembre 2018 disse a Pier Carlo Padoan “questo lo dice lei” parlando del fatto che l’aumento dello Spread causa anche un aumento del costo dei finanziamenti da parte delle banche. Paolo Mieli, unico altro ospite in studio in quel momento oltre alla conduttrice Bianca Berlinguer, ribatte: “Caro Di Battista, gli unici che sono stati in tutti i governi di questa legislatura sono gli amici suoi dei Cinque Stelle”. L’ex grillino riprende il discorso sul Colle: “Draghi cerca di accontentare tutti perché senza i voti di tutti non può diventare Presidente della Repubblica”. Ma Mieli lo contraddice nuovamente: “Draghi secondo me non pensa al Colle. Mi trovi oggi un parlamentare che ha detto di volerlo al Quirinale”.