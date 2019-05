Dibba spiega che dopo il voto Di Maio e Salvini torneranno migliori amici

Anche Alessandro Di Battista ha mangiato la foglia e ha capito che dopo il voto Di Maio e Salvini torneranno migliori amici. A colloquio con Federico Capurso su La Stampa

Nessun rischio voto dopo le Europee, ripete. «Con la Lega si ridimensionerà il livello dello scontro. Non conviene a nessuno interrompere adesso questa esperienza. Solo così possiamo raggiungere risultati importanti, soprattutto nella ricostruzione dello stato sociale». Dopo le Europee forse non succederà nulla, ma in autunno, con una manovra complicata da affrontare e il nodo Tav da sciogliere, potrebbe essere difficile andare avanti. Dei due problemi, quello che più sta a cuore a Dibba è senz’altro l’alta velocità in Val Susa.