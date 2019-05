La badessa dello striscione contro Salvini spiega (al finto Papa) perché lo ha fatto

Qualche giorno fa le cinque suore del monastero delle clarisse «Santa Speranza» di San Benedetto del Tronto hanno appeso fuori della loro casa spirituale uno striscione con una frase del Vangelo di Matteo: «Lo avete fatto a me», sintesi della più articolata «Quello che avrete fatto a ognuno di loro, lo avrete fatto a me».

Ieri Giuseppe Cruciani a La Zanzara ha fatto chiamare da un imitatore che impersonava il Papa – Andrò Merkù – ha chiamato la badessa, Suor Graziana, fingendo di richiamarla perché le suore di clausura non deve impicciarsi di politica. La risposta della suora è stata fulminante.

“Per me è un gesto sbagliato, le suore non si esprimono pubblicamente, cosa ne pensa Suor Graziana?”, dice il finto Papa Francesco. E lei risponde: “Io penso che il Vangelo ci dice che quello che viene sussurrato nelle orecchie va gridato nelle terrazze”. Poi la suora promette, dando l’impressione di aver mangiato la foglia, di non farlo in più ma tiene anche il punto: “Quello che è fatto è fatto”. Suora 1, (finto) Papa 0.

