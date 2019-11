Detrazioni e deduzioni: tutti i bonus fiscali a rischio se non paghi in contanti

La norma della Legge di Bilancio 2020 che dal primo gennaio imporrà di pagare con mezzi tracciabili le spese detraibili al 19% se si vuole avere lo sconto fiscale rischia di far perdere molti bonus fiscali ai contribuenti italiani. Spiega oggi Il Sole 24 Ore che secondo la relazione tecnica al Ddl di Bilancio, l’Erario risparmierà 496 milioni su 3,2 miliardi di detrazioni interessate dal nuovo obbligo, perché una parte di spese sarà ancora pagata in contanti.

Sull’attendibilità di questa stima ha sollevato più di un dubbio il Servizio bilancio del Senato. Ma è il principio che conta: si potrebbe arrivare a una limatura “di fatto” di quelle tax expenditures il cui utilizzo è lievitato negli anni della dichiarazione precompilata. Basti pensare che tra il 2014 e il 2018 i beneficiari delle detrazioni al 19% sono cresciuti del 6,7%, cioè di 1,3 milioni (da statistiche delle Finanze). Ora potrebbero tornare a scendere.

Il Caf Acli ha monitorato per Il Sole 24 Ore del Lunedì 51 bonus fiscali (tra detrazioni e deduzioni) inseriti in 1,3 milioni di dichiarazioni dei redditi presentate quest’anno. Per dieci di queste agevolazioni il cash è già vietato, per altre 23 è di fatto impossibile. «Pensiamo ai premi assicurativi, che nessun assicuratore può più incassare in contanti, o alla rata del mutuo, o ancora alle tasse universitarie», spiega Paolo Conti, direttore generale del Caf Acli.