Disse: “Anna Frank è un’invenzione”. Ora viene candidata dalla Lega

Denise Barcellona, ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Nichelino (in provincia di Torino), è entrata a far parte del Carroccio

Matteo Salvini dice e continua a dire che nel suo partito non c’è spazio per i nostalgici di Benito Mussolini e del fascismo. Il caso Durigon ha messo a dura prova questa teoria del segretario della Lega e anche alcuni altri atteggiamenti e comportamenti di tesserati con il Carroccio sembrano andare in direzione contraria. E la strada opposta prosegue con la scelta di accogliere a braccia aperte Denise Barcellona, ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Nichelino (a pochi chilometri da Torino) che in passato si è resa protagonista di gesti pubblici (e condivisi sui social) contro Anna Frank.

Denise Barcellona, la negazionista di Anna Frank entra nella Lega

“Direttamente da casa tua. Bugiarda”, recitava un post social in cui Denise Barcellona appariva davanti all’abitazione di Anna Frank. Il tutto condito dall’immagine di lei che faceva il gesto dell’ombrello. Poi un’altra dichiarazione – quando già ricopriva il ruolo di coordinatrice del partito di Giorgia Meloni a Nichelino, in cui disse che Anna Frank e la sua storia fossero frutto di un’invenzione. E questo non basta. Come rileva il quotidiano Domani, sulla pagina Facebook di FdI Nichelino – nel 2016 – comparve questo pensiero rivolto a un “amico e camerata” morto.

Una nostalgica in tutto e per tutto, con tanto di riferimenti dialettici che rimandano al ventennio. Ha lasciato Fratelli d’Italia – in polemica con il partito – annunciando con queste parole il suo approdo nel porto sicuro della Lega descrivendo così il partito di Matteo Salvini: “Meglio rispecchia al giorno d’oggi gli ideali della destra”. Insomma, una direzione ben diversa da quelle indicata dal segretario del Carroccio che continua a ribadire come il suo partito sia molto distante dagli ideali fascisti. Le scelte, però, lo smentiscono: ora Denise Barcellona sarà candidata proprio con quella Lega che porta il nome di Salvini come consigliera comunale. Ma nella Lega non c’è spazio per i fascisti.