“Deija Roma”: i giornalisti britannici che non riescono a dire “Daje Roma” | VIDEO

Utilizzare parole tipiche del gergo (più che del dialetto) romano sembra molto facile, ma non è così. Spesso e volentieri, infatti, si rischia l’effetto Massimo Boldi (come nel film cult “Tifosi”, dove personificava un sostenitore del Milan finito nella “rete” dei supporters della Roma) nel tentativo di imitare la classica cadenza e quelle parole tipiche del romanesco. Difficoltà rese evidenti anche dai giornalisti di Sky Sports News UK che hanno provato a leggere il tweet scritto da José Mourinho per annunciare il suo prossimo approdo sulla panchina giallorossa. Quel “Daje Roma” è risultato indigesto all’interno dello studio britannico di Sky Sports e l’effetto è comico.

A SkySports cercano di capire il significato di “Daje Roma”.

Daje Roma, i giornalisti di Sky Sport News UK che non riescono a parlare romano

Una parola semplice che può essere tradotta con un meno incisivo “andiamo”. Insomma, un’esortazione positiva (anche se può essere declinata anche in modo negativo, come aridaje) utilizzata dal tecnico portoghese per annunciare il suo prossimo arrivo nella capitale dopo l’esonero subito a Londra, sponda Tottenham. Un “Daje Roma” che i giornalisti britannici hanno provato a leggere utilizzando fonemi tipici della lingua anglosassone, con tanto di spelling. Un tentativo che, per definizione, non può funzionare. E, infatti, quel “daje” si trasforma in un comico “di-ei-jei-a” che poi si trasforma in “Deija”.

Insomma, anche loro si sono trovati in evidente difficoltà nel tentativo di rendere anglosassone una parola tipica del gergo romano che – in realtà – non può essere declinata in nessuna altra lingua. Così come il tentativo di traduzione fatto dai due giornalisti in studio. José Mourinho, inconsapevolmente, li ha messi in difficoltà. Ma l’effetto prodotto da questa clip di Sky Sports News UK è molto comico.

