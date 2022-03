Gli strumenti di propaganda per diffondere le fake news sono tantissimi, e nella guerra nata dall’invasione della Russia in Ucraina – la più documentata della storia grazie all’enorme contributo di video, foto e informazioni che arrivano direttamente dal campo e girano veloci grazie ai social – non si escludono colpi bassi. L’ultimo arriva da Mosca, che tramite alcuni hacker a supporto del Cremlino ha messo in circolo un video deepfake che mostra il presidente ucraino Volodymyr Zelenzky dichiarare la resa delle armi.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

Il deepfake messo in giro dagli hacker russi con Zelensky che dichiara la resa delle armi

A parlare della questione – fa notare Giornalettismo – e a pubblicare la replica del leader ucraino al filmato è Hanna Liubakova, giornalista bielorussa di Minsk. Facendo un giro su Twitter sono molti i profili che nelle ultime ore hanno rilanciato il contributo artefatto, realizzato con software in grado di replicare le movenze del viso e la voce di qualunque individuo così da rendere possibile fargli dire qualsiasi cosa. Il deepfake in questione risulta essere fatto però abbastanza male: molti hanno notato in particolare la differenza tra collo e testa del leader. Andando avanti nella visione, anche il modo in cui la testa si muove rispetto al resto del collo risulta essere – nel complesso – artefatto.

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

“If I can offer someone to lay down their arms, it’s the Russian military.Go home.Because we’re home. We are defending our land, our children & our families.” pic.twitter.com/TiICf3Z5Te — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022

Lo stesso Zelensky – come si vede nel video di 30 secondi pubblicato e tradotto dalla giornalista bielorussa Liubakova – ha replicato: “Se posso offrire a qualcuno di deporre le armi, quello è l’esercito russo. Andate a casa voi. Perché noi siamo a casa. Stiamo difendendo la nostra terra, i nostri bambini e le nostre famiglie”.