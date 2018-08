Decreto Dignità, come cambiano i contratti a tempo determinato

Ieri è arrivato l’ok definitivo del Senato al Decreto Dignità e il Sole 24 Ore riepiloga oggi in un’infografica gli effetti immediati delle novità dal lavoro al fisco. Il decreto ha limitato fortemente l’utilizzo delle forme di flessibilità più tutelate per i lavoratori, ovvero i contratti a termine e la somministrazione, in nome della lotta alla precarietà. Superati i 12 mesi, per proseguire un contratto a termine entro il limite di 24 mesi bisognerà far riferimento alle causali (esigenze temporanee estranee all’ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria), altrimenti il contratto sarà trasformato in tempo indeterminato. Per ogni rinnovo di contratto a termine o in somministrazione scatta un incremento dello 0,5% aggiuntivo all’aumento dell’1,4% della legge Fornero. La Camera ha introdotto un regime transitorio al 31 ottobre, il risultato è che siamo in presenza di 4 discipline nell’arco di 4 mesi.

Spiega il quotidiano che nella scuola si deroga al limite dei 36 mesi introdotto dopo i ripetuti richiami dell’Europa. Con il passaggio alla Camera si è introdotta la conferma anche per il 2019 e 2020 dello sgravio al 50% del governo Gentiloni per le assunzioni degli under 35 con il contratto a tutele crescenti. Inoltre si amplia l’utilizzo dei cosiddetti nuovi voucher, si introducono norme per il contrasto alla delocalizzazione, e si vieta qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo, oltre ad alcune semplificazioni fiscali: si modificherà il redditometro, i professionisti sono esclusi dallo split payment, slitta al 28 febbraio la comunicazione dei dati dello spesometro, si estende al 2018 la compensazione tra debiti e crediti con la Pa.

La Stampa pubblica invece questa infografica che riepiloga domande e risposte sul Decreto Dignità nel nuovo regime con il periodo transitorio per proroghe e rinnovi che andrà dal 14 luglio al 31 ottobre.