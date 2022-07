“Devo dire che le prime dichiarazioni di Salvini che ho sentito, le solite palle sulla tassa piatta, sugli immigrati, un’altra scienziateria come quota 40, mi hanno convinto di una cosa che ho ripetuto più volte: la riforma più urgente da fare in Italia è la riapertura dei manicomi”: Vincenzo De Luca a gamba tesa contro il leader della Lega nella sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il governatore della Campania critica i primi discorsi elettorali del segretario del Carroccio: “Stiamo attenti perché se dovessero prevalere queste forze politiche chi paga per primo è il Sud. Rischiamo di farci male ancora di più per i fondi sanitari, per i fondi che riguardano le politiche sociali, per i fondi strutturali”.

De Luca: “Dopo aver sentito Salvini, sono convinto che la riforma più urgente sia la riapertura dei manicomi” De Luca mi fa morire 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/6pTI9ZVoBV — Massimo (@Misurelli77) July 23, 2022

De Luca chiede la riapertura dei manicomi dopo aver ascoltato i discorsi elettorali di Salvini | VIDEO

“Il Sud rischia di essere, ancora di più, penalizzato e marginalizzato – ha aggiunto – Poi decidano i cittadini come orientarsi. Per quello che mi riguarda, difendiamo il Sud, e non votiamo quelle forze politiche che programmaticamente sono contro il Sud. Almeno questo. Non diamo voti a quelli che non ci daranno risorse, perché hanno altri interessi da difendere”. Frecciate anche per il Movimento 5 Stelle: “Mi auguro che, perlomeno il 25 settembre, ci sia un voto responsabile. Il voto di sfizio che ci siamo regalati quattro anni fa, che ha regalato al Movimento 5 Stelle il 33% dei voti, si è tradotto in un disastro di proporzioni inimmaginabili. Se gli italiani daranno un altro voto di sfizio, senza fermarsi un attimo a pensare su quali forze o singoli esponenti favorire per la loro serietà e competenza, noi rischiamo di avere un’altra legislatura di calvario e di inconcludenza”.