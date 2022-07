Salvini tra santini e madonne al Tg1 sancisce l’inizio della campagna elettorale | VIDEO

Angeli, santi, crocifissi, madonne e due bandiere dell’Italia: inizia ufficialmente la campagna elettorale di Matteo Salvini, che in un’intervista al Tg1 ha sfoderato alle sue spalle l’artiglieria pesante in vista del voto previsto ufficialmente per il 25 settembre. Con lo scioglimento delle Camere Sergio Mattarella ha dato il via libera alla corsa al consenso, richiamando però i partiti ad impegnarsi per offrire un “contributo costruttivo” su temi come inflazione, guerra, riforme per il Pnrr e pandemia.

Salvini tra santini e madonne al Tg1 sancisce l’inizio della campagna elettorale

“Siamo pronti – dice il segretario del Carroccio sul primo telegiornale nazionale – non c’è tempo da perdere, i problemi delle famiglie a casa sono le bollette, i mutui. Abbiamo due dossier come centrodestra: la riforma delle pensioni, per la quale proponiamo ‘quota 41’, ossia dopo 41 anni di contributi penso sia un meritato diritto godersi qualche anno di serenità. Poi la pace fiscale, fare un accordo definitivo tra cittadini e fisco rottamando alcune cartelle sarebbe un atto di giustizia sociale. Stiamo insistendo perché settimana prossima si rinnovi lo sconto benzina di 30 centesimi almeno fino a settembre, e lo sconto sulle bollette del gas. Abbiamo stralciato i tassisti dal decreto concorrenza, non sono delinquenti, sono lavoratori”. Sui profili social del leader della Lega sono tornati gli slogan elettorali sulla “sicurezza”: “Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell’Interno”.

In alto il messaggio fissato ricorda agli elettori la data delle urne: “Domenica 25 settembre parola agli italiani, tocca a te”. È soltanto l’inizio della campagna elettorale, e non ci era assolutamente mancata.