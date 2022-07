La gaffe di Davide Crippa in Aula: “Bisogna essere onestamente intellettuali” | VIDEO

Nelle dichiarazioni di voto alla Camera sul dl Aiuti – provvedimento sul quale il governo ha posto la questione di fiducia – il capogruppo del Movimento 5 Stelle Davide Crippa è incappato in una gaffe. “Colleghi, bisogna essere onestamente intellettuali”, ha detto, balbettando, confondendosi con l’espressione “onesti intellettualmente”.

Davide #Crippa (M5s):”Colleghi, bisogna essere ‘onestamente intellettuali'”. Sì, ha detto proprio “onestamente intellettuali” pic.twitter.com/pIm8ahT9Ds — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 11, 2022

Risatine e stupore in aula, anche se le parole di Crippa – al netto di strafalcioni – ponevano una questione importante per la tenuta della maggioranza. I grillini infatti si sono astenuti sul voto perché contrari alla norma sul termovalorizzatore di Roma e per alcune questioni relative al superbonus: “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, invece c’è stata mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”. Crippa ha poi aggiunto: “Nel dl aiuti ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, interventi utili seppur non risolutivi per frenare l’impennata delle bollette, sostegni a enti locali, il fondo per le imprese più colpite dai contraccolpi della guerra in Ucraina, misure contro il caro materiali. Qualche passo avanti che abbiamo contribuito a compiere. Ma proprio per questo, perché si tratta di un provvedimento con finalità chiare, non c’è una spiegazione razionale nel voler inserire una norma che apre al termovalorizzatore a Roma”.