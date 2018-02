David Zanforlini: il quarto ex massone candidato M5S

Il MoVimento 5 Stelle non vuole candidare massoni né chi lo è stato ma adesso è in sonno ed è particolarmente arrabbiato con chi ha nascosto il suo passato. David Zanforlini, avvocato di Ferrara candidato per l’uninominale a Ravenna, in un’intervista rilasciata ad Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, oggi fa sapere al M5S e a Di Maio che non ha alcuna intenzione di firmare carte o dimettersi:

Però avranno pure il diritto di sapere del suo passato? «Cosa? Ma che siamo all’Inquisizione? Se anche io fossi un transessuale di nome Elisabetta che batte in via Stalingrado, non ti devi permettere di chiedermi niente. Questa è gente violenta, vogliono impadronirsi delle nostre vite».

«Guardi, sono basito. Ho qui il passaggio preciso del codice etico per i requisiti. Vediamo, dov’è. Ecco. Qui ci sono le frasi in cui si dice che devi essere bello, buono, bravo. Ah ecco qui: il candidato non deve essere iscritto a movimenti massonici».

L’avvocato Zanforlini, come noterete, dice che c’è gente violenta ma non sembra riferirsi in particolare a nessuno. Però alla fine dell’intervista qualcosa la dice, ed è chiarissimo:

Ma perché si è candidato in Parlamento? Lo sa che dovrebbe restituire molti soldi se entra nei 5 Stelle?

«Lo so. Lo condivido, anche se per me sarebbe un danno economico entrare in Parlamento. Dovrei lasciare lo studio per cinque anni. Ma se fosse, lo farei volentieri per far passare due leggi: introdurre il reato di pericolo ambientale e cambiare la norma che considera gli animali degli oggetti».

Dunque, lei non firmerà l’atto di rinuncia chiesto dai 5 Stelle?

«Ma quale atto, quello è incostituzionale. Io le leggi le rispetto. L’unica che non avrei mai rispettato è quella sulle leggi razziali. A me i razzisti fanno schifo. E ora capisco come si deve sentire un gay, un nero, un ebreo. Mi sono impegnato con gli elettori e vado avanti, nonostante questa situazione grottesca. Questa gente ormai mi fa paura, è pericolosa».