La situazione oggi 30 luglio del coronavirus in Italia secondo gli aggiornamenti della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ieri 289 positivi in più e sei morti, oggi i positivi sono 386 e i morti 3 (ieri erano 6). 765 sono i guariti, mentre 17 sono i nuovi ricoverati e nove le terapie intensive occupate. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente.

I dati della Protezione Civile per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, la Lombardia oggi registra 88 nuovi casi in un solo giorno; ci sono 18 nuovi casi e un morto nel Lazio. Tre sono i casi positivi al Covid a fronte di 2.441 test effettuati ieri in Puglia. Non sono stati registrati decessi. Le regioni senza casi sono Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Oggi in Veneto 112 nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore dopo i risultati dei test del centro di accoglienza di Treviso. Il dato totale dall’inizio dell’epidemia è di 20.003 infetti; nessun decesso ma impennata degli isolamenti fiduciari con 3.604 casi, 530 più di ieri. In Toscana 11 positivi in più rispetto a ieri, non si registrano nuovi decessi. Degli 11 casi odierni 4 sono riconducibili al cluster verificatosi nella zona del Mugello, altri 2 nel territorio di Firenze, 3 in quello di Lucca, e 2 a Prato. Nelle Marche ci sono otto nuovi casi positivi al Coronavirus in 24 ore. Degli otto nuovi casi cinque sono stati registrati in provincia di Pesaro Urbino (quattro riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e tre casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso positivo, in isolamento). Quattro nuovi casi di coronavirus in Abruzzo e nessun decesso. Sono 16, su 2.076 tamponi effettuati, i positivi al Covid-19 registrati oggi in Campania. Il totale dei positivi passa così a 4.990, quello dei tamponi a 329.863. Il bollettino evidenzia anche l’assenza di decessi che, nel loro complesso, restano fermi a 434.