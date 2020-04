Il sindaco di Fossano e le mascherine “comprate dai militanti leghisti” (ma i suoi cittadini lo smentiscono)

Dario Tallone, sindaco di Fossano, oggi compie gli anni e sulla pagina facebook di Matteo Salvini lo festeggiano annunciando una donazione di 30mila mascherine “comprate i militanti leghisti”. Ma c’è un piccolo problema: non è vero. O meglio, ci saranno state donazioni anche da parte di militanti leghisti, ma lo stesso sindaco nelle dirette facebook ha parlato di altri donatori. Ad esempio in questo video (a circa 1,50) lo stesso sindaco parla di un iban del comune messo a disposizione per le donazioni e di una donazione della Cassa di Risparmio di Fossano.

E infatti proprio sul profilo facebook del sindaco, dove lui ha condiviso lo status della Lega, i cittadini sono piuttosto attivi nel ricordarglielo:

Anche in questo video (al minuto 6,20) il sindaco parla di donatori senza citare i militanti leghisti. Ma allora perché sulla pagina della Lega si parla solo di loro? E intanto proprio lì arrivano i primi cittadini a lamentarsi: