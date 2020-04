“Il servizio delle Iene sull’ex ospedale di Legnano non è andato in onda perché il Presidente Fontana ha inviato una diffida a Mediaset per bloccarne la pubblicazione”: a dirlo in una nota inviata ai media è l’onorevole del MoVimento 5 Stelle Riccardo Olgiati, che si riferisce al filmato “scomparso” di Luigi Pelazza che era stato anche annunciato sulla pagina facebook della trasmissione di Mediaset.

Le Iene e la storia del servizio sull’ospedale di Legnano scomparso

Annunciando la cancellazione del servizio le Iene avevano parlato di precisazioni di Regione Lombardia in arrivo sull’argomento, senza però fare accenno a diffide inviate dal Pirellone. Nella presentazione si annunciava che si sarebbe parlato di un ospedale dismesso dieci anni fa, a meno di 15 minuti dalla nuovissima struttura di terapia intensiva voluta da Regione Lombardia in Fiera. Se molti dei pazienti che uscivano dagli ospedali fossero stati portati subito a Legnano invece che nelle case di riposo, si sarebbero potute risparmiare vite umane?

Luigi Pelazza visita la struttura che secondo l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera non sarebbe stata pronta prima di 6-12 mesi. Peccato però che, a quanto avrebbe scoperto Luigi Pelazza, la relazione ricevuta da Gallera facesse riferimento solo a una parte dell’ex ospedale di Legnano dimenticandone un’altra già in parte o del tutto agibile, potenzialmente idonea e pronta dopo i dovuti interventi. La Iena decide allora di andare a chiedere spiegazioni al governatore lombardo Attilio Fontana, che risponde: “Non sapevo di questi ambienti. Quelle trenta camere che lei mi ha fatto vedere, mi era stato detto che non era possibile utilizzarle. Forse avrei usato soltanto quelle”.

Eppure il servizio sull’ospedale è scomparso e l’onorevole Olgiati ci tiene a far sapere che la Regione aveva già motivato il suo no con argomenti però non solidissimi: “L’assessore Gallera a suo tempo aveva risposto sventolando una relazione tecnica della ASST che ne certificava l’inagibilità se non in tempi molto lunghi, troppo per l’urgenza che stiamo affrontando. Ho la netta sensazione che quella relazione (che ho chiesto più volte all’assessore ma che non ho mai ricevuto) si riferisca solo al monoblocco, la parte più vecchia all’interno dell’area. E su quella parte non fatico a credere che sia troppo malandata per essere recuperata in poco tempo e con pochi soldi. Ma all’interno dell’area dell’ex Ospedale forse Fontana e Gallera non sanno che ci sono aree di più recente costruzione ed altre ancora in fase di restrutturazione che potrebbero essere sfruttate, magari con un semplice cambio di destinazione d’uso se ad oggi non fossero destinate a spazi sanitari. Il condizionale è d’obbligo perché io la dentro non ci sono mai stato e non posso avere certezza. Per questo motivo ho sempre insistito per un sopralluogo”.