Daniela Ballico: il porno-ricatto alla candidata sindaca di Ciampino

Daniela Ballico, che il prossimo 26 maggio si confronterà con altri sei candidati sindaci per Ciampino, ha denunciato l’esistenza di un porno-ricatto nei suoi confronti con tanto di foto false. Secondo il racconto della candidata, da due settimane una persona la sta minacciando di pubblicare un plico contenente foto compromettenti e dei fogli che riportano le presunte conversazioni telefoniche tra Fabrizio Matturro e vari personaggi, politici e non, provenienti dal cellulare rubato a quest’ultimo, coordinatore della campagna elettorale della vittima.

La storia parte il 25 aprile scorso, quando Matturro, coordinatore della campagna elettorale, si è recato in una pizzeria, ha dimenticato il telefonino e tornato nel locale non ha più trovato traccia del cellulare. La candidata a sindaco ha quindi specificato che il 28 aprile ignoti hanno forzato il portabagagli della sua Fiat Panda e le hanno rubato il pc. Episodi denunciati subito ai carabinieri. A quel punto, sfruttando il materiale presente sul telefonino e sul computer rubati, sarebbero stati realizzati i fotomontaggi.

Il mio impegno per la gente, tra la gente. Questa mattina in giro per le strade di #Ciampino con la candidata Sindaco Daniela Ballico.#barraforzaitalia #scrivimussolini @FI_ultimissime @forza_italia @FI_Europee pic.twitter.com/PlAaklTSwh — Alessandra Mussolini @forza_italia#ScriviMUSSOLINI (@Ale_Mussolini_) 8 maggio 2019

Il 13 maggio il famigerato plico è stato fatto trovare ai diretti interessati sotto la saracinesca del comitato in via Trieste e anche a casa di altre persone. Intanto alcuni esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia sono stati contattati da qualcuno che gli ha detto dell’esistenza di questo plico e che sarebbe stato meglio convincere la Ballico a ritirare la candidatura. Ora cominciano le indagini. Ci sono dei sospetti, visto che Matturro ha detto che quella sera in pizzeria aveva incontrato anche dei conoscenti.

