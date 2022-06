“Stasera abbiamo fatto rete”. Così Damiano Tommasi ha celebrato, via social, l’inizio della sua avventura da sindaco di Verona. Il candidato del centrosinistra, infatti, ha sconfitto ai ballottaggi il primo cittadino uscente (sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia) Federico Sboarina, dando un nuovo colore politico a quella roccaforte che per anni è stata nelle mani del centrodestra. E, come mostra il video pubblicato da Il Corriere della Sera, l’ex calciatore (ed ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori) è stato accolto sulle note di “Bella Ciao”.

Damiano Tommasi accolto dai suoi elettori sulle note di “Bella Ciao”

Nel quartier generale del nuovo sindaco di Verona, i suoi sostenitori hanno voluto festeggiare la vittoria intonando note e parole di quella canzone indelebilmente legata al mondo della sinistra italiana. Il tutto mentre Damiano Tommasi raccontava così questo storico risultato:

“Ci siamo messi in gioco, Verona aspettava questo da tanto tempo. Sono contento, perché siamo riusciti a parlare di politica senza insultare. Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica. Sboarina l’ho sentito, mi ha fatto gli auguri, mi ha detto in bocca al lupo”.

Parole che raccontano una vittoria celebrata e festeggiata insieme a quelle persone che lo hanno sostenuto nel corso di questa lunga campagna elettorale, anche e soprattutto dopo il risultato del primo turno. Poi i ballottaggi e la consacrazione storica in quel di Verona. E durante le “celebrazioni” è andato in scena anche un simpatico siparietto in diretta, immortalato dalle telecamere di AlaNews.

Mentre rispondeva alle domande, immediatamente dopo il risultato ufficiale, Damiano Tommasi ha interrotto la sua intervista per rispondere al padre che lo stava chiamando per congratularsi con lui. Poi le foto con i suoi fratelli, simbolo di una famiglia che lo ha accompagnato e sostenuto in questa avventura che si è appena conclusa e che dà il via libera a quella ancor più impegnativa: amministrare una città che, storicamente, è una roccaforte della destra italiana.