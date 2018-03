D’Alema propone il dialogo tra M5S e PD

Reduce dai fasti del suo tour da sold out in Puglia, il non- senatore Massimo D’Alema, leggermente sconfitto da Barbara Lezzi (di poco dài) nel suo collegio, sul Corriere della Sera si associa a quella lunga schiera di non elettori del Partito Democratico che dice cosa deve fare il Partito Democratico. Il dialogo con il M5S, spiega il Lìder Maximo, è inevitabile: “Lì c’è un pezzo del nostro mondo – afferma l’ex premier, che forse è proprio uno dei quei leader che quel mondo ha contribuito ad allontanarlo – Il confronto è necessario a verificare la possibilità di avere un programma comune, non demagogico ma in discontinuità con questi anni. Se non le soluzioni, la direzione di marcia dei 5 Stelle è condivisibile: ridurre le disuguaglianze, occuparsi del Mezzogiorno, colpire i privilegi: tutti, non solo quelli dei politici; ce ne sono di assai maggiori. Si tratta anche di capire se i 5 Stelle vogliono davvero governare”.

D’Alema poi spiega che “ci troviamo a questo punto per una legge elettorale pessima imposta dal PD, quindi il PD non può disinteressarsi del governo del paese”, evidentemente ignorando che le analisi dell’Istituto Cattaneo e di Youtrend hanno spiegato che è il tripolarismo ad aver portato a questi risultati, che non sarebbero stati diversi anche con leggi elettorali diverse. E infine: “Se Togliatti dialogò con Guglielmo Giannini, il fondatore dell’Uomo Qualunque, il centrosinistra – conclude D’Alema – può dialogare con Luigi Di Maio”. Wikipedia ci racconta come finì la storia di Giannini e Togliatti: