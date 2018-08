Daisy Osakue e il complotto della prova-finestra sull’uovo nell’occhio

L’uovo di Daisy Osakue non la sta contando giusta agli indagatori dell’Internet. E così, dopo quello che non trovava sui giornali cose scritte sui giornali, ecco a voi @rompiscatole43 che, non vedendoci tanto chiaro, ha deciso per il metodo più sicuro: la prova finestra che ha sempre smascherato il bucato meno bianco di quello del vicino. Ma come si fa una prova finestra con l’uovo di Daisy? Semplice:

Il tweet, nel frattempo purtroppo scomparso, ha comunque generato una discussione nella quale l’indagatrice del giorno (prima) ha difeso con le unghie e con i denti il suo metodo sci…sci…scientifico:

ho fatto una provocazione su twitter, ho detto di essermi fatta tirare un uovo con forza nell’occchio ma di non subito danni, è bastato che lavassi l’occhio,Nuralmente si è scatenato il putiferio dandomi della cogliona. Poverini non si sono accorti che i coglioni sono loro — Irma (@Rompiscatole43) 3 agosto 2018

L’indagatrice di cui sopra ha anche offerto ulteriori interessanti spunti di indagine alla procura:

E’ quello che ho asserito anche io, Guarda il caso , lancio uova figlio iscritto PD, Ragaza colpita occhio con grossa fasciatura occhio iscritta PD. iO ANDREI ADA ANDAGAREA ANCHE SUL MEDICO CHE HA REDATTO LA DIAGNOSI DELL OCCHIO, vuoi vedre che è iscritto al PD pure Lui — Irma (@Rompiscatole43) 3 agosto 2018

E non solo. Perché il complotto dell’uovo di Daisy Osakue non ha certo distolto l’attenzione sulle priorità del programma, a dimostrazione che acca’ nisciuno è fess: