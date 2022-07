“Dai festini di Arcore a statiste”: l’affondo sessista di Marsilio su Carfagna e Gelmini

Il suo intervento ha scatenato non poche polemiche, soprattutto dal centrosinistra che lo ha accusato di sessismo

”A me dispiace vedere due care amiche come Mariastella Gelmini e Mara Carfagna fare quella scelta. Auguri per il loro percorso politico, dopodiché due persone che fino a ieri erano considerate delle poco di buono, frequentatrici dei salotti e dei festini di Arcore oggi sono due nobildonne e due grandi statiste che salvano il mondo e l’Europa dalla cattiva destra sovranista”. Sono le parole che il presidente della Regione Abruzzo ed esponente di Fdi, Marco Marsilio, ha pronunciato ai microfoni di SkyTg24 a commento dell’addio a Forza Italia di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, passate ad Azione.

L’intervento shock di Marco Marsilio sull’addio di Gelmini e Carfagna a Fi

Il suo intervento ha scatenato non poche polemiche, soprattutto dal centrosinistra che lo ha accusato di sessismo. “Un ‘uomo’, anche Presidente di Regione, che si esprime come Lei si è espresso nei confronti di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, peraltro Ministri di governo in carica, dimostra di essere un piccolo troglodita. Mi spiace per l’Abruzzo. Meriterebbe molto di meglio”, twitta Calenda.

.@marcomarsilio un “uomo”, anche Presidente di Regione, che si esprime come Lei si è espresso nei confronti di @mara_carfagna e @msgelmini, peraltro Ministri di governo in carica, dimostra di essere un piccolo troglodita. Mi spiace per l’Abruzzo. Meriterebbe molto di meglio. pic.twitter.com/HZVkjxvxyV — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 29, 2022

“Sono basita per le parole offensive pronunciate da Marsilio nei confronti di Gelmini e Carfagna a cui va la mia piena solidarietà”, ha detto Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd a palazzo Madama, che ha poi aggiunto: “Parole che confermano tristemente l’opinione che la destra ha delle donne”. “Le offese del governatore della Regione Abruzzo di Fratelli d’Italia Marco Marsilio – ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – sono inaccettabili e indecenti. Giorgia Meloni si scusi immediatamente e prenda le distanze”. Gli attacchi hanno subito allarmato il presidente Marsilio, che ha deciso intervenire con una dichiarazione all’Adnkronos: “Sono completamente basito, ho passato la mia vita a difendere quelle due mie amiche, Mara e Mariastella, insieme a molte altre che per la colpa di essere troppo vicine a Berlusconi o essere di destra sono state regolarmente additate al pubblico ludibrio e pesantemente colpite da insinuazioni e insulti sessisti sulle pratiche che avrebbero fatto per fare carriera dentro la destra. Ora, capisco che quando saltano il fosso e passano dall’altra parte, invece che donne da considerare minorate o poco di buono, diventano delle statiste. Ho detto questo”.